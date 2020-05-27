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- 2-ой тайм
- Кунья90'
- Пёнтек (P)82'
- ШикОрбан79'
- ВернерМаху79'
- ИбишевичNgankam78'
- ШельбредМайер78'
- ЛукебакиоДилросун71'
- ДаридаПёнтек71'
- Шик68'
- НкункуАнхелиньо66'
- Хальстенберг63'
- ОльмоЛукман58'
- Торунарига57'
- 1-ый тайм
- Хальстенберг45'
- Пекарик42'
- Клостерманн24'
- ПлаттенхардтМиттельштедт11'
- Груйич9'
Перед матчем
Онлайн
РБ Лейпциг - Герта
Чемпионат Германии - 27 мая 2020
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Герта на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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