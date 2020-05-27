РБ Лейпциг
Завершено
1
2
-
2
0
19:30
27.05.20
Ред Булл Арена
Герта
Чемпионат Германии • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • РБ Лейпциг
  • Герта
  • Кунья
    90'
  • Пёнтек (P)
    82'
  • ШикОрбан
    79'
  • ВернерМаху
    79'
  • ИбишевичNgankam
    78'
  • ШельбредМайер
    78'
  • ЛукебакиоДилросун
    71'
  • ДаридаПёнтек
    71'
  • Шик
    68'
  • НкункуАнхелиньо
    66'
  • Хальстенберг
    63'
  • ОльмоЛукман
    58'
  • Торунарига
    57'
  • 1-ый тайм
  • РБ Лейпциг
  • Герта
  • Хальстенберг
    45'
  • Пекарик
    42'
  • Клостерманн
    24'
  • ПлаттенхардтМиттельштедт
    11'
  • Груйич
    9'
Перед матчем

Онлайн
РБ Лейпциг - Герта
Чемпионат Германии - 27 мая 2020

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Герта на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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