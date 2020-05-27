Хоффенхайм
    -
    21:30
    27.05.20
    Вирзоль Рейн-Неккар-Арена
    Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 28
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      Онлайн
      Хоффенхайм - Кёльн
      Чемпионат Германии - 27 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – Кёльн на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Альфред Шройдер или Маркус Гисдоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хоффенхайм и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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