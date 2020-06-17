Айнтрахт Франкфурт
    -
    19:30
    17.06.20
    Коммерцбанк-Арена
    Шальке 04
      Чемпионат Германии • Тур 32
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      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Шальке
      Чемпионат Германии - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Шальке 04 на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Дэвид Вагнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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