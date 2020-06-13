Бавария Мюнхен
    -
    19:30
    13.06.20
    Альянц Арена
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 31
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      Перед матчем

      Онлайн
      Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 13 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Бавария» мчит к очередному титулу, поэтому осечек допускать нельзя. Но и «Гладбаху» нужно место в топ-4 и Лига чемпионов на следующий сезон. Ждем гиперзарубу на «Альянц-Арене».