Боруссия Дортмунд
    -
    19:30
    06.06.20
    Сигнал Идуна Парк
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Боруссия - Герта
      Чемпионат Германии - 6 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Герта на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Боруссия» за шесть туров до конца отстала от «Баварии» на семь очков, нужно срочно штамповать победы. И поражение от богатеющей «Герты» в планы «Дортмунда» точно не входит.