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Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии - 12 июня 2020
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 12 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Marcel Rapp или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хоффенхайм и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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