Кёльн
    -
    17:30
    14.03.20
    РейнЭнергиШтадион
    Майнц
      Чемпионат Германии • Тур 26
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      Кёльн - Майнц
      Чемпионат Германии - 14 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Кёльн – Майнц на Eurosport.ru! 14 марта 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Гисдоль или Ахим Байерлорцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Майнц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кёльн и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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