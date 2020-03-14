Унион Берлин
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    20:30
    14.03.20
    Штадион Ан дер Альтен Фёрстерай
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 26
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      Онлайн
      Унион Берлин - Бавария
      Чемпионат Германии - 14 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Унион Берлин – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 14 марта 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Урс Фишер или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Берлин и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Унион Берлин и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Игорь Агафонов
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      Лидер чемпионата в гостях у, пожалуй, самой душевной команды лиги и её новичка одновременно. Это – «Унион Берлин» и «Бавария», если не отменят.