Хоффенхайм
    -
    17:30
    14.03.20
    Вирзоль Рейн-Неккар-Арена
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 26
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      Онлайн
      Хоффенхайм - Герта
      Чемпионат Германии - 14 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – Герта на Eurosport.ru! 14 марта 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Альфред Шройдер или Александер Нури? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хоффенхайм и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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