Падерборн
    -
    22:00
    06.03.20
    Eнepгиeтeam Арена
    Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 25
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      Онлайн
      Падерборн - Кёльн
      Чемпионат Германии - 6 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Падерборн – Кёльн на Eurosport.ru! 6 марта 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Штеффен Баумгарт или Маркус Гисдоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Падерборн и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Падерборн и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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