Онлайн

Падерборн - Кёльн

Чемпионат Германии - 6 марта 2020

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Падерборн – Кёльн на Eurosport.ru! 6 марта 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Штеффен Баумгарт или Маркус Гисдоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Падерборн и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Падерборн и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

