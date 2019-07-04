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Роббен завершил карьеру
Еще один кумир нашего детства вышел на пенсию.
35-летний голландский футболист Арьен Роббен сообщил о завершении карьеры.
«Без сомнений, это самое сложное решение, которое я принимал на протяжении футбольной карьеры», – заявил Роббен.
На протяжении последних десяти сезонов Роббен выступал за мюнхенскую «Баварию» и стал 8-кратным чемпионом Германии.
- В 2013 году Арьен вместе с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов.
- Именно голландец принес мюнхенцам ушастый кубок, забив победный мяч в финальной игре против «Боруссии» (2:1).
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