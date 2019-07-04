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Роббен завершил карьеру

Роббен завершил карьеру
Eurosport

54 мин. назад

Еще один кумир нашего детства вышел на пенсию.

35-летний голландский футболист Арьен Роббен сообщил о завершении карьеры.

«Без сомнений, это самое сложное решение, которое я принимал на протяжении футбольной карьеры», – заявил Роббен.

На протяжении последних десяти сезонов Роббен выступал за мюнхенскую «Баварию» и стал 8-кратным чемпионом Германии.

  • В 2013 году Арьен вместе с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов.
  • Именно голландец принес мюнхенцам ушастый кубок, забив победный мяч в финальной игре против «Боруссии» (2:1).

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