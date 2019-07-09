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Десяток фото новой дамы, обольстившей Дракслера. Солнце, море и много-много красоты

Десяток фото новой дамы, обольстившей Дракслера. Солнце, море и много-много красоты
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1 час назад

У немца появилась очень необычная подруга.

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер все чаще замечен с красивыми девушками. На Ибице немецкого футболиста видели с участницей шоу «Топ-модель» Линдой Ватерль, а после окончательного расставания со школьной любовью Леной Штиффель Юлиан оказался завидным женихом.

В июле он стал выкладывать фото с Сетани Тэйнг – профессиональной танцовщицей и хореографом. На девушку с необычной внешностью подписалось более 44 тысяч человек, и вот что они видят:

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