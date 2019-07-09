Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер все чаще замечен с красивыми девушками. На Ибице немецкого футболиста видели с участницей шоу «Топ-модель» Линдой Ватерль, а после окончательного расставания со школьной любовью Леной Штиффель Юлиан оказался завидным женихом.

В июле он стал выкладывать фото с Сетани Тэйнг – профессиональной танцовщицей и хореографом. На девушку с необычной внешностью подписалось более 44 тысяч человек, и вот что они видят:

Другие подборки горячих дам:

Блондинка из Доминиканы круто играет в гольф. В ее глазах ты утонешь быстрее, чем мячик в лунке

Британские теннисистки не радуют результатами, но очаровывают. Как эта жгучая брюнетка

Гольфист отверг поцелуй красотки. Только посмотри, от чего он отказался

Качай приложение Eurosport для iOS или Android