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Коноплянка покинет «Шальке», но не рассматривает варианты из России
Евгений хочет остаться в сборной.
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка планирует покинуть клуб, но не рассматривает варианты из России и Китая.
29-летний украинец не поехал на сборы с командой. По информации Bild, с большой долей вероятности Коноплянка продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Клуб из Стамбула обратился в «Шальке» с предложением в три миллиона евро, но немцы хотят получить в два раза больше.
Источник сообщает, что футболист не рассматривает предложения от российских и китайских клубов. Существует вариант, что он доработает контракт с «Шальке», который действует до 30 июня 2020 года.
- По данным Transfermarkt, Коноплянка составляет 6,5 миллионов евро.
- До «Шальке» Евгений выступал за «Севилью».
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