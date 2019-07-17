Коноплянка покинет «Шальке», но не рассматривает варианты из России

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка планирует покинуть клуб, но не рассматривает варианты из России и Китая.

29-летний украинец не поехал на сборы с командой. По информации Bild, с большой долей вероятности Коноплянка продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». Клуб из Стамбула обратился в «Шальке» с предложением в три миллиона евро, но немцы хотят получить в два раза больше.

Источник сообщает, что футболист не рассматривает предложения от российских и китайских клубов. Существует вариант, что он доработает контракт с «Шальке», который действует до 30 июня 2020 года.

По данным Transfermarkt, Коноплянка составляет 6,5 миллионов евро.

До «Шальке» Евгений выступал за «Севилью».

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