Квизы

Новый немецкий сезон стартует уже 3 августа – в Суперкубке сыграют «Боруссия Д» и «Бавария». Сам чемпионат стартует 16 августа, и там будут все ваши любимые игроки из «Вердера» и «Айнтрахта». Чтобы не запутаться, считать ли кого-то легендой клуба, Eurosport.ru подготовил тест. В нем нужно ответить, за какую команду футболист провел больше матчей.

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