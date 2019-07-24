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«Бавария» или «Боруссия»? Угадай, где дольше играли Левандовский, Хуммельс и другие топы Германии
Квизы
На Гётце и Писарро вы прям поломаетесь, на Коноплянке – восстановитесь.
Новый немецкий сезон стартует уже 3 августа – в Суперкубке сыграют «Боруссия Д» и «Бавария». Сам чемпионат стартует 16 августа, и там будут все ваши любимые игроки из «Вердера» и «Айнтрахта». Чтобы не запутаться, считать ли кого-то легендой клуба, Eurosport.ru подготовил тест. В нем нужно ответить, за какую команду футболист провел больше матчей.
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