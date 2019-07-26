Известный американский актер Сильвестр Сталлоне выложил в инстаграме видео, крутота которого зашкаливает. На переднем плане он позирует вместе с не менее именитыми коллегами – Арнольдом Шварценеггером и Дольфом Лундгреном. На заднем плане видны люди в экипировке мюнхенской «Баварии».

«Мужчины, которые отказываются взрослеть. На самом деле, зачем? Мы веселимся! А стареем изящно», – подписал пубикацию 73-летний Сталлоне.

Неделю назад звезды кинематографа и «Баварии» пересеклись под Лос-Анджелесом на вилле Шварценеггера – мюнхенцы как раз проводили турне по США. Арни позвал друзей-актеров и руководство «Баварии» на барбекю. На приглашение откликнулись Карл-Хайнц Румменигге, Лотар Маттеус и Джоване Элбер.

В знак благодарности Шварценеггеру подарили джерси «Баварии» с подписями всех игроков – у Терминатора нашлись связи с Мюнхеном. Он жил там с 1966-го по 1968 год, работая в фитнес-клубе.

«Когда Арни приезжает в Мюнхен, он всегда ест шницель с картофельным салатом, а потом кайзершмаррн [сладкое мучное блюдо австрийской кухни – прим. Eurosport.ru]. Он любит это, это напоминает ему о доме и матери», – рассказал шеф-повар «Баварии» Альфонс Шухбек, помня, что Шварценеггер родился в Австрии.

Актер намерен нанести баварцам ответный визит. Три года назад он уже приежал на «Альянц-Арену» – «Бавария» играла с «Кёльном».

(Фото: официальный сайт «Баварии»)

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