Чемпион мира-2014 Андре Шюррле близок к переходу в московский «Спартак» на правах аренды, сообщает Sport24.

О трансфере 28-летнего немецкого игрока может быть объявлено в ближайшие дни. На Шюррле также претендовал московский «Локомотив», но «Спартак» выиграл гонку за немца.

По данным «Чемпионата», в договоре между «Спартаком» и «Боруссией» будет прописано право необязательного выкупа. Если трансфер состоится, Шюррле за сезон-2019/20 заработает около трех миллионов евро.

Действующий контракт Шюрлле с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Игрок присоединился к «шмелям» летом 2016 года, сезон-2018/19 на правах аренды провел в «Фулхэме».

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