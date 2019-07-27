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Агент Шюррле: «У нас хороший контакт со «Спартаком», но нужно обсуждить пару вопросов»
Уладят пару пунктов, и будет новый красно-белый.
Агент Андре Шюррле Инго Хаспель сообщил, что переговоры с московским «Спартаком» о возможном трансфере его клиента идут хорошо, но есть вопросы о контракте, которые предстоит уладить.
«Могу подтвердить, что у нас хороший контакт со «Спартаком» (по трансферу Шюррле), но мы еще обсуждаем пару контрактных вопросов», – сказал Хаспель РИА «Новости».
- В сезоне-2018/19 принадлежащий дортмундской «Боруссии» Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды.
- В составе английского клуба футболист провел 25 матчей и забил 6 голов.
- На Шюррле претендует еще и «Локомотив».
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