Французский полузащитник «Кёльна» Венсан Козьелло поиграл в набивания со звездами инстаграма – близняшками по фамилии Якич, за жизнью которых следят почти 200 тысяч человек.

Видео с самой приятной тренировки в жизни Козьелло можно найти на сайте издания Bild. Каждый, кто посмотрит ролик, заметит, что близняшки очень даже хороши в набиваниях – а красок их скиллам придает тот факт, что они были одеты в бикини.

Вот несколько фотографий из инстаграма сестер Якич. Козьелло – настоящий везунчик, неправда ли?

В прошлом сезоне Венсан вместе с «Кёльном» выступал во второй Бундеслиге и провел в составе «козлов» 14 матчей.

По итогам сезона-2018/19 «Кёльн» вернулся в первую Бундеслигу.

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