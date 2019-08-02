4 августа станет последним днем для козла Хённеса VIII в качестве талисмана немецкого «Кёльна». По состоянию здоровья ему тяжело находиться на матчах, поэтому он больше не будет выезжать на игры из собственного вольера в местном зоопарке. Хённес VIII был талисманом с 2008 года, в марте ему исполнилось 12 лет.

Что с ним случилось?

Причина ухода банальна – возраст. «У Хённеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может проявляться более или менее активно, в зависимости от погоды. Однако это его определенно ограничивает», – сказал директор Кёльнского зоопарка Тео Пейджел.

«Мы не хотим, чтобы наш талисман когда-либо испытывал боль на стадионе. Сейчас идеальное время для Хённеса VIII уйти на пенсию», – подтвердил информацию управляющий директор «Кёльна» Александр Верле.

Почему вообще козел – символ клуба?

История талисмана команды началась 62 года назад. В 1957 году на вечеринке по случаю окончания сезона (одновременно с ней в городе проходил ежегодный карнавал) один из гостей преподнес президенту клуба Францу Кремеру живого козла. Животное в шутку назвали в честь тренера команды Хённеса Вайсвайлера. К козлу тепло относились в команде, а когда в 1964 году «Кёльн» выиграл первый розыгрыш объединенной Бундеслиги, Хённес (не тренер, а козел) стал настоящим талисманом клуба.

Козла стали приводить на тренировки и даже вывозить на гостевые матчи (пока не вмешалась комиссия по охране животных, запретившая уж совсем издеваться над животным). А после смерти Хённеса I, завели второго козла с тем же именем. Так это стало традицией. В 1976 году рогатый окончательно захватил клуб, попав на эмблему «Кёльна».

Кстати, со вторым Хённесом тоже случилось несчастье. По официальной версии его загрызла собака. Но многие фанаты клуба уверены, что его отравили болельщики конкурентов. Как было на самом деле, мы уже не узнаем никогда, но с тех пор талисманы «Кёльна» живут в специальном вольере.

Кто будет преемником Хённеса VIII?

В это трудно поверить, но нового талисмана внезапно будут звать... Хённес, он получит к имени римскую цифру IX. Сменщик ветерана талисманского дела тоже вырос в Кёльнском зоопарке, он родился 24 февраля 2018 года – спустя 10 лет после воцарения его предшественника на трон талисмана «Кёльна».

Еще интересные факты о Хённесах

С начало 70-х годов и по настоящее время разведением козлов занимается семейная ферма четы Шеферов.

В день домашней игры козла привозят на стадион «Кёльна» «Рейн Энерджи» на специальном пикапе, в сопровождении охранника и ветеринара. Рядом с козлиным кортежем на арену въезжает и автобус с командой.

Хённес VII также ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем – у него был артроз. Хённеса VIII выбрали с помощью онлайн-голосования среди болельщиков.

У Хённеса VIII вполне активная личная жизнь. У него есть подруга по кличке Аннелизе и приемные козлята. За их жизнью можно наблюдать в стиле реалити-шоу «За стеклом»: на сайте футбольного клуба есть страница, где транслируется лайв из вольера с помощью веб-камер.

Уходящий талисман имел интересную историю взаимоотношений с нигерийским форвардом Энтони Уджа. В 2013 году Уджа дернул козла за попону, за что ему после пришлось кормить Хённеса яблоками. Спустя два года Уджа забил «Айнтрахту» и в порыве радости схватил козла за рога, после чего ему пришлось официально просить извинений в твиттере. Не помогло, спустя несколько месяцев Энтони продали в «Вердер». Совпадение?

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