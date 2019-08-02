Турецкий «Бешикташ» согласовал условия сделки по полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке.

Руководство «орлов» заплатит за 29-летнего игрока сборной Украины три миллиона евро. Боссы «кнаппенов» рассчитывали выручить за Коноплянку четыре миллиона евро, но с учетом его истекающего в 2020-м контракта снизили цену на 25%.

Евгений Коноплянка («Шальке»)Getty Images

Ожидается, что сделку официально завершат 2 или 3 августа, в эти же дни Евгений прилетит в Стамбул для подписания соглашения с новым клубом. Он договорился по личному контракту – в «Бешикташе» украинец будет получать 2,5 миллиона евро в год. Об этом пишет Sabah.

В чемпионате Германии-2018/19 Евгений Коноплянка провел за «Шальке» 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, что у Коноплянки было предложение из «Краснодара», но игрок «кнаппенов» отказался из-за напряженных отношений России и Украины.

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