Getty Images

Босс «Шальке»: «Если инвестировать, африканцы не будут делать детей сразу после наступления темноты»

Босс «Шальке»: «Если инвестировать, африканцы не будут делать детей сразу после наступления темноты»
Eurosport

7 мин. назад

Гениальная аналитика факторов рождаемости.

Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Тённис специфически объяснил преимущества инвестиций в африканскую энергетику.

«Деньги – способ мирного сосуществования в обществе, – приводит слова Тённиса Neue Westfälische. – Предпринимателям нужно время, чтобы понять требования общества. Если инвестировать в энергетику в Африке, то африканцы остановятся, не будут вырубать деревья, а также не будут делать детей сразу после наступления темноты».

  • Позже Тённис извинился за резкие слова и заверил, что не поддерживает расизм и дискриминацию.
  • Тённис не только возглавляет «Шальке», но и является сооснователем крупнейшей в Германии скотобойни Tönnies Holding.

Marca: «Барселона» хочет продать Коутиньо за 100 млн евро, но никто не берет

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте