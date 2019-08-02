Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Тённис специфически объяснил преимущества инвестиций в африканскую энергетику.

«Деньги – способ мирного сосуществования в обществе, – приводит слова Тённиса Neue Westfälische. – Предпринимателям нужно время, чтобы понять требования общества. Если инвестировать в энергетику в Африке, то африканцы остановятся, не будут вырубать деревья, а также не будут делать детей сразу после наступления темноты».

Позже Тённис извинился за резкие слова и заверил, что не поддерживает расизм и дискриминацию.

Тённис не только возглавляет «Шальке», но и является сооснователем крупнейшей в Германии скотобойни Tönnies Holding.

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