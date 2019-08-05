«Бавария» гонялась за Лероем Сане еще до его ухода из «Шальке», но сейчас подобралась к трансферу футболиста ближе всего.

По информации France Football, мюнхенцы отстегнут за игрока «Манчестер Сити» 110 миллионов евро и подпишут контракт на пять лет с зарплатой в 18 млн, что сделает его самым зарабатывающим игроком Бундеслиги. По слухам, Сане возьмет 10-й номер, под которым играл Арьен Роббен.

Ранее Пеп Гвардиола сообщил, что не хочет расставаться с игроком, а Нико Ковач выразил уверенность в приобретении полузащитника: «Руководство клуба задалось целью подписать Сане. Я уверен, что мы сможем заполучить его». Помимо Лероя, «Бавария» заинтересовалась покупкой его младшего брата Сиди из академии «Шальке».

Пока больше всех в Бундеслиге зарабатывает Роберт Левандовский – 16 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Сане положил 10 мячей и оформил 11 ассистов за «Сити».

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