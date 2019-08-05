Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перейдет в московское «Динамо»

25-летний футболист в ближайшее время прилетит в столицу России, чтобы пройти медицинское обследование. Московский клуб выиграл за Филиппа сражение у «Айнтрахта» из Франкфурта. «Боруссия» получит за игрока 20 млн евро, сообщает Bild.

Филипп перешел в дортмундский клуб из «Фрайбурга» в 2017 году за 20 млн евро.

В чемпионате Германии-2018/19 Максимилиан забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 23 играх.

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