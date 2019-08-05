Getty Images
Bild: форвард «Боруссии» перейдет в «Динамо» за 20 млн евро
Топовый трансфер для бело-голубых.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перейдет в московское «Динамо»
25-летний футболист в ближайшее время прилетит в столицу России, чтобы пройти медицинское обследование. Московский клуб выиграл за Филиппа сражение у «Айнтрахта» из Франкфурта. «Боруссия» получит за игрока 20 млн евро, сообщает Bild.
- Филипп перешел в дортмундский клуб из «Фрайбурга» в 2017 году за 20 млн евро.
- В чемпионате Германии-2018/19 Максимилиан забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи в 23 играх.
«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте