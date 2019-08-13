Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании хорватского полузащитника Ивана Перишича.

Игрок будет выступать в составе чемпионов Германии в сезоне-2019/20 на правах аренды. При этом в соглашении между «Интером» и «Баварией» есть пункт, согласно которому мюнхенцы могут выкупить права на Перишича летом 2020 года.

Перишич перешел в «Интер» в августе 2015 года из «Вольфсбурга» и за это время провел в составе «нерадзурри» 163 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 37 голевых передач.

Иван – чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» (2011/12). Кроме того, он выигрывал Кубок Германии (2012, 2015) и Суперкубок страны (2015).

В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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