«Бавария» и «Барселона» достигли договоренности об аренде мюнхенским клубом полузащитника Филиппе Коутиньо.

На официальном сайте немцев сообщается, что 28-летний бразилец будет выступать за «Баварию» в течение сезона-2019/20, затем «Мюнхен» получит приоритетное право на выкуп игрока. Ожидается, что в ближайшие дни Коутиньо пройдет медосмотр в новой команде.

«Подтверждаю, что в среду мы с Хасаном Салихамиджичем были в Барселоне и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком», – заявил исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Я тоже хотел бы поблагодарить «Барселону». Конечно, некоторые детали перехода еще отсутствуют, но мы очень рады, что приведем этого футболиста в «Баварию», – сказал спортивный директор Салихамиджич.

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью (2:2) с «Гертой».

Коутиньо стал игроком «Барсы» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.

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