«Бавария» арендовала Коутиньо с опцией выкупа за 120 млн евро
Топовое усиление мюнхенцев.
«Бавария» официально объявила о трансфере полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«Филиппе – игрок мирового класса с очень развитыми способностями, которые помогут команде атаковать и забивать голы», – говорится в официальном твиттере чемпионов Германии.
«Барселона» на официальном сайте сообщила, что «Бавария» взяла Коутиньо в аренду на год за 8,5 млн евро. По окончании сезона-2019/20 мюнхенцы смогут выкупить права на игрока за 120 млн.
- Летом «Бавария» лишилась сразу трех лидеров атаки – Арьена Роббена, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.
- До «Барселоны» Коутиньо выступал за «Ливерпуль», «Интер», «Эспаньол» и «Васко да Гама».
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