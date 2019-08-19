«Бавария» официально объявила о трансфере полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Филиппе – игрок мирового класса с очень развитыми способностями, которые помогут команде атаковать и забивать голы», – говорится в официальном твиттере чемпионов Германии.

«Барселона» на официальном сайте сообщила, что «Бавария» взяла Коутиньо в аренду на год за 8,5 млн евро. По окончании сезона-2019/20 мюнхенцы смогут выкупить права на игрока за 120 млн.

Летом «Бавария» лишилась сразу трех лидеров атаки – Арьена Роббена, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.

До «Барселоны» Коутиньо выступал за «Ливерпуль», «Интер», «Эспаньол» и «Васко да Гама».

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