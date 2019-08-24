Болельщики «Кёльна» после старта сезона Бундеслиги-2019/20 собрались в соборе и помолились о том, чтобы грядущая кампания сложилась для них наилучшим образом.

По данным Sportschau, храм посетили 4500 болельщиков «козлов». И вы только послушайте, как вдохновенно они поют – это по-настоящему завораживает!

В прошлом сезоне «Кёльн» выступал во второй Бундеслиге, но по его итогам отобрался в первую.

В двух первых турах нового сезона «козлы» потерпели два поражения (1:2 от «Вольфсбурга» и 1:3 от «Боруссии»).

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