Нападающий Роберт Левандовский заключил новое соглашение с «Баварией». Теперь 31-летний форвард останется в Мюнхене до 2023 года. Предыдущий контракт истекал в 2021-м.

«Роберт – лучший центрфорвард мира, на мой взгляд, и долгие годы был опорой нашей команды. Мы рады, что он еще долго будет играть за «Баварию». Уверены, что с Робертом достигнем наших амбициозных целей в этом и последующих сезонах», – заявил исполнительный директор «Мюнхена» Карл-Хайнц Румменигге.

«Бавария» стала домом, моей семье комфортно в Мюнхене. Убежден, что мы добьемся многого в следующих сезонах. «Бавария» – один из трех крупнейших клубов мира, у нас потрясающая команда, горд быть ее частью», – сказал Левандовский в интервью пресс-службе немецкого клуба.

После поражения в Суперкубке Германии-2019 от «Боруссии» Левандовский заявил журналистам: «Нам нужны хорошие игроки, которые вышли бы на замену. Клубу нужно подписать больше футболистов». Через три дня, 7 августа, поляк в интервью Bild конкретизировал: «Мы потеряли Рибери, Роббена и Хамеса, значит, надо взять трех новичков. Нужен вингер, даже в случае трансфера Сане, нужен ЦПЗ или АПЗ».

Роберт Левандовский перешел в «Баварию» в 2014 году на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». Он забил 194 мяча в 246 официальных матчах и занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба.

В это трансферное окно «Бавария» купила Бенжамена Павара, Люку Эрнандеса, Янн-Фиете Арпа, Ивана Перишича, Микаэля Куизанса и Филиппе Коутиньо.

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