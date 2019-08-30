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Хёнесс покинет пост президента «Баварии»

Хёнесс покинет пост президента «Баварии»
Eurosport

11 мин. назад

Уходит эпоха.

Ули Хёнесс покидает должность президента мюнхенской «Баварии».

«Он не будет участвовать в выборах президента в ноябре, на его место выдвинут председатель наблюдательного совета Герберт Хайнер», – сообщает твиттер мюнхенцев.

  • Хайнер уже был президентом клуба, когда Хёнесс отбывал наказание за уклонение от уплаты налогов. В 2016 году он вернулся на руководящий пост «Баварии».
  • Первый раз Хёнесс возглавил клуб в 2009 году. В структуре «Мюнхена» он уже 27 лет.
  • Ули сохранит пост в наблюдательном совете клуба до ноября 2023 года.
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