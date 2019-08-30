Экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан стал членом совета директоров клуба. В 2022 году он заменит Карл-Хайнца Румменигге на посту генерального директора.

На сайте мюнхенцев сообщается, что 50-летний Кан подписал с «Баварией» пятилетний контракт, действие которого начнется 1 января 2020 года.

«Для меня большая честь попасть в совет директоров. Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хённесом за доверие. Я тесно связан с клубом, он очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба – все это футбольный клуб «Бавария». В будущем я хотел бы развивать эти аспекты с коллегами», – приводит слова Кана официальный сайт клуба.

Кан играл за «Баварию» с 1994 по 2008 год и завоевал 22 трофея, включая Лигу чемпионов.

В составе сборной Германии вратарь стал чемпионом Европы и выиграл две медали чемпионата мира – серебро и бронзу.

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