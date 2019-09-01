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Игроки и фанаты вместе праздновали первую победу «Униона» в Бундеслиге. Красивейшие фото из Берлина
Очень атмосферно.
Новичок Бундеслиги «Унион» выиграл первый матч в истории главного чемпионата Германии. Берлинцы победили на уютном 22-тысячнике не кого-то, а дортмундскую «Боруссию» – одного из двух немецких грандов. Игра завершилась со счетом 3:1.
Футболисты и болельщики отметили достижение вместе. Игроки подошли к бушующим трибунам, все вскинули руки и захлопали в унисон.
Футболисты и болельщики «Униона»Getty Images
Красное марево на трибунах. Ух!
Фанаты «Униона»Getty Images
Позже фанаты зажгли заранее припасенные файеры, озарив столичное небо красным.
Фанат «Униона»Getty Images
А вот видео с трибун.
Кстати, сектор «Боруссии» – не менее завораживающее зрелище.
Фанаты «Боруссии»Getty Images
- За три тура у «Униона» есть победа, ничья и поражение. Команда идет на 10-м месте Бундеслиги.
- «Боруссия» набрала шесть очков в трех турах и занимает пятое место.
- Турнирную таблицу возглавляет «РБ Лейпциг», еще не потерявший ни одного очка.
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