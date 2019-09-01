Новичок Бундеслиги «Унион» выиграл первый матч в истории главного чемпионата Германии. Берлинцы победили на уютном 22-тысячнике не кого-то, а дортмундскую «Боруссию» – одного из двух немецких грандов. Игра завершилась со счетом 3:1.

Футболисты и болельщики отметили достижение вместе. Игроки подошли к бушующим трибунам, все вскинули руки и захлопали в унисон.

Футболисты и болельщики «Униона»Getty Images

Красное марево на трибунах. Ух!

Фанаты «Униона»Getty Images

Позже фанаты зажгли заранее припасенные файеры, озарив столичное небо красным.

Фанат «Униона»Getty Images

А вот видео с трибун.

Кстати, сектор «Боруссии» – не менее завораживающее зрелище.

Фанаты «Боруссии»Getty Images

За три тура у «Униона» есть победа, ничья и поражение. Команда идет на 10-м месте Бундеслиги.

«Боруссия» набрала шесть очков в трех турах и занимает пятое место.

Турнирную таблицу возглавляет «РБ Лейпциг», еще не потерявший ни одного очка.

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