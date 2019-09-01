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Игроки и фанаты вместе праздновали первую победу «Униона» в Бундеслиге. Красивейшие фото из Берлина

Игроки и фанаты вместе праздновали первую победу «Униона» в Бундеслиге. Красивейшие фото из Берлина
Eurosport

29 мин. назад

Очень атмосферно.

Новичок Бундеслиги «Унион» выиграл первый матч в истории главного чемпионата Германии. Берлинцы победили на уютном 22-тысячнике не кого-то, а дортмундскую «Боруссию» – одного из двух немецких грандов. Игра завершилась со счетом 3:1.

Футболисты и болельщики отметили достижение вместе. Игроки подошли к бушующим трибунам, все вскинули руки и захлопали в унисон.

Футболисты и болельщики «Униона»

Футболисты и болельщики «Униона»Getty Images

Красное марево на трибунах. Ух!

Фанаты «Униона»

Фанаты «Униона»Getty Images

Позже фанаты зажгли заранее припасенные файеры, озарив столичное небо красным.

Фанат «Униона»

Фанат «Униона»Getty Images

А вот видео с трибун.

Кстати, сектор «Боруссии» – не менее завораживающее зрелище.

Фанаты «Боруссии»

Фанаты «Боруссии»Getty Images

  • За три тура у «Униона» есть победа, ничья и поражение. Команда идет на 10-м месте Бундеслиги.
  • «Боруссия» набрала шесть очков в трех турах и занимает пятое место.
  • Турнирную таблицу возглавляет «РБ Лейпциг», еще не потерявший ни одного очка.

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