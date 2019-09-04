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Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Вот это поворот.
Бывший защитник «Реала», «Боруссии» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.
Полиция Гамбурга расследует обвинения женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, отправленных Метцельдером через WhatsApp.
«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – цитирует представительницу прокуратуры RTL.
- Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы и изъяла у него мобильный телефон.
- Во время обыска в доме Метцельдера был изъят также и компьютер.
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