Бывший защитник «Реала», «Боруссии» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Полиция Гамбурга расследует обвинения женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, отправленных Метцельдером через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – цитирует представительницу прокуратуры RTL.

Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы и изъяла у него мобильный телефон.

Во время обыска в доме Метцельдера был изъят также и компьютер.

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