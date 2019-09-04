Getty Images

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Eurosport

43 мин. назад

Вот это поворот.

Бывший защитник «Реала», «Боруссии» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Полиция Гамбурга расследует обвинения женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, отправленных Метцельдером через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – цитирует представительницу прокуратуры RTL.

  • Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы и изъяла у него мобильный телефон.
  • Во время обыска в доме Метцельдера был изъят также и компьютер.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте