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«Некоторые в «Барсе» относились ко мне плохо». Пако не знает, отпразднует ли голы в ворота бывшей

«Некоторые в «Барсе» относились ко мне плохо». Пако не знает, отпразднует ли голы в ворота бывшей
Eurosport

1 час назад

По ходу разберется.

Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер не решил, будет ли праздновать возможные голы в ворота «Барселоны» – своего бывшего клуба.

«Я не уверен. Главное – это уважение. Но будет непросто скрыть ту радость, которая появляется после забитого мяча», – цитирует 26-летнего Алькасера beIN Sports.

Испанец также добавил, что не все в каталонском клубе относились к нему должным образом. «Я уважаю людей, которые относились ко мне в «Барселоне» хорошо. Но некоторые относились ко мне очень плохо. Кое-кто вел себя ужасно. Мне было важно видеть, что в меня верят, но многие люди демонстрировали обратное», – сказал Алькасер.

  • В сезоне-2019/20 Алькасер забил за «Боруссию» пять мячей в четырех матчах.
  • «Боруссия» и «Барселона» сыграют 17 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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