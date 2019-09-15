Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер не решил, будет ли праздновать возможные голы в ворота «Барселоны» – своего бывшего клуба.

«Я не уверен. Главное – это уважение. Но будет непросто скрыть ту радость, которая появляется после забитого мяча», – цитирует 26-летнего Алькасера beIN Sports.

Испанец также добавил, что не все в каталонском клубе относились к нему должным образом. «Я уважаю людей, которые относились ко мне в «Барселоне» хорошо. Но некоторые относились ко мне очень плохо. Кое-кто вел себя ужасно. Мне было важно видеть, что в меня верят, но многие люди демонстрировали обратное», – сказал Алькасер.

В сезоне-2019/20 Алькасер забил за «Боруссию» пять мячей в четырех матчах.

«Боруссия» и «Барселона» сыграют 17 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Месси и Дембеле вернулись в общую группу – успели прямо к ЛЧ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android