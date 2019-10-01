В Бундеслиге еще никогда не было так мало немецких тренеров – сейчас их всего восемь. Даже если сделать скидку на Нико Ковача из «Баварии» и еще двух иностранцев, родившихся в Германии, ситуация все равно уникальная. Местные гении исчезли, как по щелчку Таноса, несмотря на амбиции и перспективы. Перед стартом этого сезона семь команд заменили коучей, и меньше половины из них нашли в Германии – в последнее время немцы больше доверяют мужчинам из соседних чемпионатов: Голландии, Австрии и Швейцарии.

Всего два сезона назад господствовала кардинально противоположная ситуация – из 18 тренеров Бундеслиги иностранцами были лишь пятеро. Чтобы понять, почему пропали немецкие коучи, важно понимать, как и откуда они появились.

Томас Тухель и Юрген КлоппAFP

В середине нулевых в Германии возник термин концепт-тренер. Самый успешный из них – Юрген Клопп – сейчас работает в «Ливерпуле», а когда-то начинал в «Майнце». Как и Томас Тухель – еще более четкий пример немецкого концептуала.

Концепт-тренера можно легко отличить от любого другого по характерным симптомам:

он молод: недавно закончил карьеру футболиста или работал детским тренером;

он отличник тренерских курсов и тонко понимает современные методы;

он стратегически мыслит и строит глобальный план развития команды;

он выстраивает связь с академией и доверяет молодым;

он требует доверия и продолжительного времени для реализации плана.

Тренд на концептуалов захватил большинство команд Германии и идеально коррелировал с идеальной же моделью немецкого футбола нулевых: молодые коучи находили общий язык с молодыми футболистами и продвигали их во взрослый спорт. Это с их помощью Германия волна за волной выдавала поколения суперталантов, лучшие представители которой выиграли ЧМ-2014. Еще одна причина популярности таких коучей – их невысокие запросы. Концепт-тренеры не требуют суперзарплаты, потому что у них нет опыта и репутации.

В 2010-х концепт-тренеры эволюционировали в лэптоп-тренеров – это слово выдумал легенда «Баварии» Мехмет Шолль. Бывший футболист не без иронии назвал так совсем новое поколение коучей 30–40 лет, чья особенность – математическое понимание футбольной тактики и постоянное взаимодействие с цифровыми данными.

Лэптоп-тренеры не вылезают из планшетов, штурмуют тактические сайты и внимательно анализируют статистику. Все в духе времени – новые технологии позволили понимать футбол на уровне продвинутой статистики, вырастили Вячеслава Палагина, Вадима Лукомского, Антона Михашенка и еще десяток диванных исследователей, многие из которых ушли работать в футбол. Самый яркий представитель новой школы – Юлин Нагельсманн, который за 11 лет прошел по лестнице от детского тренера «Аугсбурга» до передового «Лейпцига», при этом ему всего 32.

С молодыми коучами клубы экономили на зарплатах менеджеров, те работали за идею и развивали талантливых игроков, которых позже продавали в большие клубы. Но в погоне за деньгами немцы забыли о результатах. Тренд назначения молодых коучей хоть и вышел на пик в 2017 году, но столь же стремительно погас к 2019-му.

Доменико Тедеско учит Налдо футболуSID

«Сейчас на рынке много однотипных тренеров, методы которых отличаются, например, от моих. Но они никогда не играли на профессиональном уровне и поэтому не понимают специфику серьезного футбола», – это тоже слова Шолля. Немец звучит как брюзга, но его критика имеет право на жизнь. Если по итогам сезона-2017/2018 отличники новой школы Нагельсманн и Доменико Тедеско затащили «Хоффенхайм» и «Шальке» в Лигу чемпионов, то на следующий год их команды сильно штормило.

После яркого перфоманса клубы раздали лучших лидеров, и молодые коучи столкнулись с кризисом – Нагельсманн более-менее вырулил, хоть и не попал в еврокубки. А Тедеско вообще потерял работу: его «Шальке» долго терпел, но так и не стабилизировался. Примерно в тот же период нервы лопнули и у других клубов – Ханнес Вольф, Маркус Вайнцирль, Михаэль Кёлльнер и другие менее яркие представители лэптоп-поколения остались без работы.

Показателен последний сезон Бундеслиги – лучшими тренерами-немцами в нем стали представители старой школы 50-х и 60-х Ральф Рангник («РБ»), Дитер Хеккинг («Боруссия» М) и Бруно Лаббадиа («Вольфсбург»). Но все равно сильнее выстрелили зарубежные спецы: новичок «Байера» Петер Бош сходу залез в Лигу чемпионов, австриец Ади Хюттер довел «Айнтрахт» до полуфинала Лиги Европы, ну и лучшие команды Германии тренируют совсем не немцы – хорват в Мюнхене и швейцарец в Дортмунде.

Впрочем, даже «Баварии» и «Боруссии» сейчас неспокойно – им просто не из кого выбирать новых тренеров. Критикуемый за слишком травоядный футбол для хищного «Мюнхена» Ковач был лишь третьим номером в списке пожеланий «Баварии». «Дортмунд» обратился к Люсьену Фавру из старого шорт-листа просто потому, что адекватных вариантов вокруг не было – даже при очевидных недостатках (скромность, проблемы с психологией) он казался стабильнее очередного парня с планшетом, потому что давно варился в Бундеслиге.

Немецкий журналист Вольфрам Эйленбергер из Die Zeit связывает спад тренеров новой школы с нехваткой банального опыта: «Сейчас фактически в каждой команде есть специалист по данным, который анализирует информацию для менеджеров и тренеров, а решения принимают уже они. Таким образом, у старой школы есть те же данные, что и у новой. Плюс навыки руководителя и компетенция».

В итоге Германия оказалась на стыке поколений: тренеры старой школы больше подходят для решения краткосрочных задач, они – про пожар, а не развитие. Тренеры новой – наоборот, разбираются в людях хуже, чем в характерах, и требуют длительной адаптации, которая проходит не всегда успешно. С другой стороны, они классно разрабатывают стратегии. Получается, что концепт-система Германии сформировала всего двух топ-тренеров – Клоппа и Тухеля. И оба работают за границей.

Юрген Клопп и Томас Тухель в ЛЧSID

Ворчун-Шолль критиковал молодых тренеров за похожесть, и здесь тоже есть основание. Чуть ли не все тренеры проходят обучение в академии Хённеса Вайсвайлера, зубрят одни и те же конспекты, варятся в одной и той же немецкой системе футбола – четкой, правильной, стратегичной.

Это вовсе не плохо, но есть и очевидный минус: немецкий футбол превратился в конвейер. Великолепно, что он пачками производит талантливых игроков и тренеров, но у конвейера есть и другая функция – он сметает в сторону всю неформатную продукцию. Новому поколению немцев не хватает характера, индивидуальности и здорового эгоизма, Каю Хаверцу – принципиальных отличий от Юлиана Брандта.

Тренер бундестим Йоахим Лёв оправдывает ухудшившиеся результаты национальной команды той же неопытностью: «Нужно терпение, наши игроки только учатся». Но эта фраза подойдет и любому немецкому клубу. Лента конвейера несется настолько быстро, что сильные игроки/команды/тренеры просто не успевают созревать, а личности – формироваться. Но таковы реалии – фокус на экономическом росте только провоцирует текучку кадров.

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