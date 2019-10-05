Армянский нападающий «Хоффенхайма» Саргис Адамян забил первые мячи в Бундеслиге и очень огорчил Мануэля Нойера.

26-летний Адамян на 54-й минуте открыл счет в матче седьмого тура против «Баварии». Игроки «Хоффенхайма» отбрали мяч у соперников на чужой половине поля, и Саргис получил передачу в правом углу штрафной. Он обработал мяч и низом послал его в сетку.

Затем мюнхенцы сравняли усилиями Роберта Левандовского, но спустя шесть минут «Хоффенхайму» снова удалась голевая атака, которую завершил Адамян потрясающим ударом в падении.

Адамян переехал в Германию в детстве и воспитывался в системе немецкого футбола.

Ранее Саргис выступал за «Герту», «Нойштрелиц», «Штайнбах» и «Ян». В «Хоффенхайм» он перешел в 2019-м.

В 2013 году форвард дебютировал в сборной Армении.

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