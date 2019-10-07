Инна Аого – жена защитника «Ганновера» Денниса Аого. Мужчина взял бронзу со сборной Германии на ЧМ-2010, но по спортивной части ничем более ярким не отметился. Зато на личном фронте у мужчины полный порядок: Инна была признана самой горячей подругой футболиста Бундеслиги в 2016 году. Сама дама тогда носила фамилию Тоннес, а ее мужчина выступал за «Шальке».

Если вы думаете, что с тех пор Инна изменилась в худшую сторону, то зацените лучшие снимки из ее инсты и убедитесь в обратном.

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