Летом «Хоффенхайм» отпустил Юлиана Нагельсмана в «Лейпциг», продал лидеров на 110 миллионов евро, но не потух. Менеджмент сделал точечные приобретения и в очередной раз доказал, что грамотная селекция экономит кучу денег и приносит результат.

Саргис Адамян присоединился к «Хоффе» всего за 1,5 миллиона. Скромная сумма трансфера абсолютно не мешает ему крушить – первый выход в старте обернулся для армянина двумя голами в ворота «Баварии» на «Альянц Арене» и званием лучшего игрока седьмого тура Бундеслиги.

Спортивный директор клуба из Зинсхайма Александр Розен предупреждал о надвигающейся буре еще в мае: «Адамян – замечательный футболист. Я уверен, что он станет настоящим открытием в следующем сезоне». Тогда на эти слова практически никто не обратил внимания – 26-летний Саргис никогда не играл в Бундеслиге и постигал миноры немецкого футбола.

Все началось в 1998-м, когда Адамяны уехали из Еревана в Иккермюнде на северо-востоке Германии. После распада Советского союза у главы семейства Вачагана заглох бизнес по производству обуви – оставаться в неспокойной Армении 90-х больше не было смысла. Отец стал водителем грузовика, мама устроилась в пекарню, а маленький Саргис быстро освоился в новом окружении и сделал первые шаги в спорте.

Мальчуган пристрастился к настольному теннису и выиграл детский чемпионат федеративной земли Мекленбург-Передняя Померания, что в переводе на русский – чемпионат области. Футбол в жизни Адамяна возник после переезда в Нойбранденбург. Саргис попал в академию местного клуба в 12 – поздновато, но приобретенные на улицах навыки выделяли его на фоне остальных.

Саргис АдамянSID

Постепенно к хорошему дриблингу и скорости добавилась физическая мощь, и в 2009-м Адамяна забрала более престижная «Ганза» из Ростока. Под надзором Роланда Крооса (отца Тони) армянин превратился в главную звезду молодежной команды. 11 голов в 25 матчах Бундеслиги U-19 привели к вызову в национальную сборную Армении, но во взрослой команде «Ганзы» форвард не закрепился.

На случай, если с футболом не получится, Адамян поступил на экономиста и отправился в путешествие по четвертому немецкому дивизиону. После 2,5 лет в «Нойштрелице» и «Штайнбахе» Саргиса вытащил из болота «Ян Регенсбург». Клуб закончил сезон-2018/19 на восьмом месте второй Бундеслиги во многом благодаря Адамяну – нападающий вонзил 15 мячей, отдал 11 голевых передач и попал в топ-5 лучших игроков чемпионата по версии Kicker.

«Хоффенхайм» клюнул на скорость и голевое чутье Саргиса – как раз эти качества и зарешали в матче с «Баварией». «Я горжусь собой, когда вспоминаю пройденный путь. Еще два года назад играл в четвертой по силе лиге, а теперь я здесь. Все благодаря упорной работе», – пусть в 26, но Адамян добился цели и попал в Бундеслигу. Сил придала православная вера, у игрока даже есть тату в форме креста. А упорство – ингредиент, который Саргису посоветовал Генрих Мхитарян.

Себастьян Руди в восторге от одноклубника: «Адамян – отличный парень, он много работал для достижения результата, на каждой тренировке отдается на 120 процентов. Повезло, что в нашей команде есть такой футболист». Беньямину Хюбнеру тоже нравится подход новичка к делу: «Саргис впервые добрался до такого уровня, поэтому внимательно впитывает каждую игру и тренировку».

После шоу на «Альянц Арене» немцы сравнили Адамяна с Мирославом Клозе. Сходство нашли не только в игровом стиле. Перед тем, как дважды выиграть Бундеслигу, поднять над головой Кубок мира и забраться на первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ, Миро тоже начал профессиональную карьеру в четвертом дивизионе. На момент дебюта немцу было 20 – на год больше, чем Саргису. Маловероятно, что Адамян успеет создать такую же успешную карьеру, но в одном пункте армянин уже превзошел легенду: Клозе забил «Баварии» только с пятого раза, а страйкер «Хоффе» огорчил мюнхенцев в первом же матче.

Адамян – это история пролетарского футбола, которая в эпоху многомиллионных сделок выглядит особенно романтично. Чтобы забивать Мануэлю Нойеру, необязательно стоить как особняк под Лондоном. Парни из четвертого дивизиона вполне готовы огорчать топ-клубы при удачном стечении обстоятельств. Достаточно ухватиться за шанс, а дальше возможно все – одна игра, и тебя уже сравнивают с одним из самых успешных форвардов в истории футбола.

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