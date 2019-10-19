19-летний вингер дортмундской «Боруссии» с опозданием явился в расположение команды из сборной Англии. Люсьен Фавр не стал церемониться и вывел парня из состава на ближайший матч.

Джейдон принял участие в матче с Чехией (1:2), но остался на скамейке в игре с Болгарией (6:0). Как сообщает Kicker, футболист не успел в срок появиться на тренировочной базе дортмундцев, за что и был наказан. Санчо пропустит матч против «Мёнхенгладбаха», который состоится 19 октября.

Это не первый подобный случай для англичанина. По ходу сезона-2017/18 он был сослан в молодежную команду за неоднократное опоздание на тренировки.

В текущем сезоне Санчо забил 3 мяча и отдал 6 ассистов в семи матчах чемпионата.

Соперник «Дортмунда» занимает первую строчку, «шмели» – на девятом месте.

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