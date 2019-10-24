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«Будьте собой! Развивайте свой стиль, а не подражайте Пепу и Клоппу». Бош дал совет молодым тренерам

«Будьте собой! Развивайте свой стиль, а не подражайте Пепу и Клоппу». Бош дал совет молодым тренерам
Eurosport

19 мин. назад

Индивидуальность – превыше всего.

Главный тренер леверкузенского «Байера» Питер Бош дал совет всем начинающим коучам.

«Будьте собой! Попытайтесь развить собственный стиль, а не копировать чужие. Не будьте Гвардиолой или Клоппом. Если вы всего лишь подражаете кому-то, игроки сразу же почувствуют это. Развивайте свою философию и придерживайтесь ее.

Да, вам нужно учиться, но вы должны придерживаться собственного пути. И, конечно, вы должны веселиться. Работа тренера без веселья? Забудьте об этом!» – приводит слова Боша Goal.

  • До «Байера» Бош трудился в дортмундской «Боруссии» и амстердамском «Аяксе».
  • Леверкузенцы занимают девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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