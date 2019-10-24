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El Chiringuito: Моуринью отказал «Боруссии»
Жозе ждет оффера покрупнее.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не возглавит дортмундскую «Боруссию».
Как сообщает El Chiringuito, 54-летний португалец отказал дортмундскому клубу. Ранее в СМИ появилась информация, что «Боруссия» рассматривает возможность приглашения Моуринью на пост главного тренера.
- Моуринью сидит без работы с декабря прошлого года – тогда Жозе был уволен из «МЮ» после поражения от «Ливерпуля» (1:3).
- В настоящий момент «Боруссию» возглавляет швейцарец Люсьен Фавр.
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