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Коутиньо крестился в собственной ванной
Вместе с футболистом обряд прошла его жена.
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию», прошел обряд крещения. Вместе с футболистом крестилась и его супруга Айне Коутиньо.
Как сообщает The Sun, в качестве купели для крещения 27-летний бразилец выбрал собственную ванную. Торжественную церемонию провел пастор Тьяго Брунет из немецкой церкви Case de Destino.
- Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны».
- В чемпионате Германии-2019/20 бразилец провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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