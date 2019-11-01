Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию», прошел обряд крещения. Вместе с футболистом крестилась и его супруга Айне Коутиньо.

Как сообщает The Sun, в качестве купели для крещения 27-летний бразилец выбрал собственную ванную. Торжественную церемонию провел пастор Тьяго Брунет из немецкой церкви Case de Destino.

Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны».

В чемпионате Германии-2019/20 бразилец провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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