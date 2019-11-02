Действующий чемпион Германии мюнхенская «Бавария» разгромно уступила в матче 10-го тура Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта».

На 10-й минуте Джером Боатенг срубил у штрафной ушедшего в отрыв Гонсалу Пасиенсию и увидел перед собой красную карточку. Экс-центрбек оставил «Баварию» в меньшинстве и не примет участие в Дер Классикер с дортмундской «Боруссией» в следующем туре из-за дисквалификации.

На 25-й минуте «Франкфурт» открыл счет. Данни да Коста пробил из штрафной и попал в кого-то из соперников. Отскок прилетел к Филипу Костичу, который добавил мяч в сетку.

На 33-й хозяева удвоили преимущество. Пасиенсия продлил атаку налево, Костич неудачно пробил в дальний угол. Мяч отправился на дальнюю штангу, и Джибриль Соу замкнул передачу.

Спустя четыре минуты «Бавария» отыграла один гол. Роберт Левандовский развернулся у штрафной, ушел от двоих защитников, поставил корпус, вышел к воротам и аккуратно катнул в нижний ближний угол.

Во втором тайме «Айнтрахт» прибавил и разнес соперника. На 49-й минуте Да Коста загрузил мяч с правого фланга в штрафную, прострелил на дальнюю штангу, где Давид Абраам перевел его в створ.

На 61-й Мартин Хинтереггер при подаче углового убежал в штрафной от Левандовского и головой кивнул мяч в сетку.

А на 85-й избиение чемпионов закончил Пасиенсия. Вышедший на замену Андре Силва получил мяч на левом фланге, сместился на полуфланг, прошел в штрафную и убежал от защитника к лицевой линии. Оттуда он выкатил на пустые ворота португальцу, и Гонсалу свободно поразил сетку.

5:1 – «Айнтрахт» уничтожил «Баварию».

После 10 туров мюнхенский гранд опустился на четвертое место в Бундеслиге и уступает идущему третьим «Лейпцигу» по разнице мячей. От лидирующего «Гладбаха» «Бавария» отстает на четыре очка.

«Мюнхен» пропустил пять мячей впервые с 2012 года, когда со счетом 2:5 уступил «Дортмунду» в Суперкубке страны. В чемпионате «Бавария» последний раз пропускала пять в 2009-м во встрече с «Вольфсбургом» (1:5). В оба сезона клуб не выигрывал национальный титул.

Роберт Левандовский забил в 10-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд Клауса Аллофса из 1984-го и Пьер-Эмерика Обамеянга из 2015-го. Всего у него 14 голов в Бундеслиге (2 с пенальти).

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