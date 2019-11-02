В матче 10-го тура чемпионата Германии между «Унионом» и «Гертой» произошло странное событие.

После финального свистка группа хулиганов, поддерживающая хозяев, выбежала на поле в черных спортивных костюмах и масках, которые скрывали лица. На стадионе не оказалось охранников или сотрудников правоохранительных органов, поэтому останавливали болельщиков сами игроки «Униона».

Но стрикеры не хотели возвращаться на места. Один из выбежавших фанатов даже почти подрался с польским голкипером хозяев Рафалом Гикевичем – футболиста оттащил партнер Кристофер Ленц.

Матчи «Униона» и «Герты» – принципиальное берлинское дерби. Хозяева в этом сезоне впервые вышли в высшую лигу, поэтому эта встреча для столичных команд стала первой на уровне главной Бундеслиги.

«Унион» победил «Герту» с помощью пенальти Себастьяна Польтера на 87-й минуте, назначенного через систему VAR, – 1:0.

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