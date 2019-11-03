Сокрушительное поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5 заставило руководство «Баварии» пересмотреть целесообразность сотрудничества с Нико Ковачем.

По информации Bild, перед главным тренером поставлена задача исправить ситуацию в двух ближайших играх с «Олимпиакосом» (Лига чемпионов, 6 ноября) и «Боруссией» из Дортмунда (Бундеслига, 9 ноября). Обе встречи пройдут в Мюнхене. Не исключена ситуация, что в случае неудачи с греческим клубом к Дер Класикер «Баварию» будет готовить другой специалист.

Шорт-лист потенциальных преемников Ковача возглавляет Массимилиано Аллегри. Ранее экс-коуч «Милана» и «Ювентуса» объявил о желании взять годичный перерыв, но в случае отставки Нико руководство мюнхенцев предпримет все усилия, чтобы заполучить итальянца, пишет Eurosport.it со ссылкой на воскресный выпуск Corriere dello Sport.

Поражения 1:5 стало самым крупным для «Баварии» в Бундеслиге с 2009 года, когда мюнхенцы влетели «Вольфсбургу» с аналогичным счетом.

После десяти туров «Бавария» занимает четвертое место, отставая на 4 очка от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

«Бавария» пропустила 5 в Бундеслиге – в прошлый раз она не стала чемпионом. Эти голы надо видеть

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