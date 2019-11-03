«Бавария» объявила об отставке главного тренера команды Нико Ковача.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон на встрече Ковача с президентом Ули Хёнессом, гендиректором Карл-Хайнцем Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, информирует официальный сайт «Баварии».

«Думаю, это правильный шаг для клуба в настоящий момент. Результаты, особенно наша последняя игра, привели меня к такому решению», – подвел итоги работы Нико.

Ранее крупнейшее немецкое издание Bild утверждало, что у Ковача будут два матча, чтобы доказать профпригодность. Но в итоге готовить «Баварию» к матчам с «Олимпиакосом» и дортмундской «Боруссией» будет помощник Нико Ханс-Дитер Флик. 54-летний немец не тренировал самостоятельно с 2005 года. В 2006-14 годах он помогал Йоахиму Лёву в сборной Германии.

Последним матчем Ковача во главе «Баварии» стало сокрушительное поражение от «Айнтрахта» (1:5).

Главным кандидатом на замену Ковачу считается экс-главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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