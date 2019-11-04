«Бавария» определилась с главным кандидатом на место главного тренера.

Corriere dello Sport пишет, что руководство мюнхенцев рассматривает Массимилиано Аллегри как главного и, в целом, единственного претендента на пост коуча.

Сам Аллегри никак не комментировал возможность работы в «Баварии», но его неоднократно спрашивали о желании возглавить «МЮ». На это итальянец отвечал, что плохо знает английский язык, но при этом активно учит его. Насколько «Бавария» соответствует его амбициям – неизвестно. «Ювентус», который Макс возглавлял до этого, по сути та же «Бавария» в Серии А.

Накануне «Бавария» уволила Нико Ковача после 1:5 от «Айнтрахта». Нико тренировал мюнхенцев с лета 2018-го.

Сейчас баварцы идут на четвертом месте с Бундеслиге с 18 очками.

В «Ювентусе» Аллегри выиграл пять чемпионств, четыре кубка Италии и два Суперкубка страны за пять лет.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android