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Corriere dello Sport: Аллегри возглавит «Баварию»

Corriere dello Sport: Аллегри возглавит «Баварию»
Eurosport

13 мин. назад

Итальянец готов к новому топ-клубу.

«Бавария» определилась с главным кандидатом на место главного тренера.

Corriere dello Sport пишет, что руководство мюнхенцев рассматривает Массимилиано Аллегри как главного и, в целом, единственного претендента на пост коуча.

Сам Аллегри никак не комментировал возможность работы в «Баварии», но его неоднократно спрашивали о желании возглавить «МЮ». На это итальянец отвечал, что плохо знает английский язык, но при этом активно учит его. Насколько «Бавария» соответствует его амбициям – неизвестно. «Ювентус», который Макс возглавлял до этого, по сути та же «Бавария» в Серии А.

  • Накануне «Бавария» уволила Нико Ковача после 1:5 от «Айнтрахта». Нико тренировал мюнхенцев с лета 2018-го.
  • Сейчас баварцы идут на четвертом месте с Бундеслиге с 18 очками.
  • В «Ювентусе» Аллегри выиграл пять чемпионств, четыре кубка Италии и два Суперкубка страны за пять лет.
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