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«Бавария» поменяла фамилию Анчелотти на Ковача и выкатила старый пресс-релиз об увольнении
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«Бавария» влетела 1:5 «Айнтрахту» и уволила главного тренера Нико Ковача.
В пресс-релизе мюнхенцы привели слова спортивного директора Хасана Салихамиджича: «Теперь я ожидаю от наших игроков позитивного развития и абсолютной воли к достижению наших целей в этом сезоне».
Далее следует цитата президента клуба Карл-Хайнца Румменигге: «Достижения нашей команды в последние недели, а также результаты показали нам, что необходимо действовать. Мы открыто и серьезно поговорили с Нико и все пришли к единому мнению, что Нико больше не будет тренером «Баварии». Мы все сожалеем об этом. Я хотел бы поблагодарить Нико Ковача от имени «Баварии» за его работу, особенно за двойную победу в прошлом сезоне».
Оказалось, что те же слова использовали в пресс-релизе об увольнении Карло Анчелотии, только обе цитаты якобы принадлежали Карл-Хайнцу Румменигге.
- Нико Ковач возглавлял «Баварию» с лета 2018-го.
- Главным претендентом на пост коуча мюнхенцев считается Макс Аллегри.