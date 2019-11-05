«Бавария» составила шорт-лист тренеров, которые могут заменить уволенного Нико Ковача.

По информации The Guardian, в список потенциальных коучей мюнхенского клуба входят главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, глава спортивного отдела компании «Red Bull» Ральф Рангник, а также Массимилиано Аллегри и Арсен Венгер (оба в настоящий момент находятся без работы).

Тен Хаг уже дистанцировался от работы в «Баварии» – главный тренер «Аякса» заявил, что не покинет Амстердам по ходу сезона.

Эксперт немецкоязычного Eurosport Фло Богнер утверждает, что в ближайших двух матчах «Баварией» будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. Если Флик добудет необходимые результаты, то его могут оставить на должности до зимней паузы. Среди кандидатов, рассматриваемых «Баварией», Богнер назвал главного тренера ПСВ Марка ван Боммела.

В ближайших матчах мюнхенцы сыграют с «Олимпиакосом» (дома) и «Боруссией Д» (дома).

Тен Хаг работал в «Баварии» в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы.

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