В начале XX века американский анархист Альберт Джей Нок атаковал президента США Франклина Рузвельта за тоталитарные замашки. Америка задыхалась в экономическом кризисе Великой Депрессии, а Нок винил в этом государство и его лидера, которые спровоцировали проблемы временным вмешательством в экономику. Тогда критик впервые использовал тезис «нет ничего более постоянного, чем временное» – спустя век он вполне касается мюнхенской «Баварии». Вмешательство Рузвельта в экономику США так же затянулось, как влияние Ули Хёнесса на внутренние процессы «Баварии».

После увольнения Карло Анчелотти, протеже исполнительного директора «Мюнхена» Карл-Хайнца Румменигге, сторонник сохранения национальных ценностей «Баварии» Хённесс получил в клубе сильный голос. Мюнхенцы рассматривали в первую очередь немецкого тренера, но основные варианты – Томас Тухель и Юпп Хайнкес – быстро отпали. Нико Ковач был третьей, глубоко запасной опцией, но опцией Ули – и с этим бременем «тренера вопреки» хорват работал последние полтора года. Увольнение Ковача казалось неминуемым с момента его назначения – об этом говорил хотя бы факт того, что «Баварию» должен был возглавить другой человек.

Способность Нико выжить в топ-клубе тоже выглядела сомнительно: в сборной Хорватии его погубил конфликт с лидерами раздевалки, а в «Айнтрахте» он добился локальных успехов без звезд топ-уровня. В «Баварии» ему предстояла проверка токсичным и амбициозным коллективом, который сломал даже душевного дедушку Анчи. Хёнесс представлял Ковача как своего человека с Зэбенерштрассе, который не растеряется в старом доме, но Нико в «Мюнхене» провел лишь пару блеклых сезонов – о какой ДНК «Баварии» могла идти речь?

Нико Ковач и Ули ХёнессImago

Ковач в «Баварии» смотрелся как экстренный компромисс между двумя руководителями Мюнхена: он изначально не получил то же доверие, какое получил, например, Хосеп Гвардиола. А потому выглядел промежуточным проходимцем – тренером, который останется в википедии скучным полуторагодичным отрезком где-то между Пепом и, скажем, Максом Аллегри. Хорвату сильно повезло, что он отработал так долго и даже собрал два титула плюс Суперкубок – если бы не традиционный спад Люсьена Фавра и капитуляция «Боруссии» весной 2019-го, приключение Ковача завершилось бы еще летом.

На выходных «Бавария» больно уступила бывшей команде Ковача «Айнтрахту» 1:5. Это поражение стало самым крупным для Мюнхена за последние 10 лет, но не этот факт и даже не четвертое место Бундеслиги с отставанием в четыре очка от лидера спустили гильотину на шею тренера. По информации Spox, только прямой упрек от Румменигге в слабых результатах заставил хорвата взять ручку и подписать заявление по собственному желанию.

Это вполне адекватное объяснение, почему между словами «Я буду бороться» на пресс-конференции в субботу и «Я увольняюсь» прошли всего сутки. Реакция команды на поражение добавила хорвату уверенности в отставке – инсайдеры Bild утверждают, что Ковач посвятил тренировку на выходных разбору ошибок игроков «Баварии», а футболисты дружно игнорировали критику. У этой апатии тоже была причина – мюнхенцы редко слышали, чтобы Ковач или его штаб принимали ответственность за плохой результат. Такой подход только рушил и без того слабое доверие к тренеру.

Табло стадиона «Коммерцбанк-Арена» фиксирует финальный счет матча «Айнтрахт Франкфурт» – «Бавария Мюнхен»Getty Images

Нико до последнего сохранял образ строгого коуча и не ломался под давлением игроков, но и химии в таких отношениях возникнуть не могло. Ковач мог запретить мобильные телефоны на обедах и оставить Мюллера на скамейке даже после интервью Томаса о том, что он устал на ней гнить. Хорват жонглировал правилами и следил за дисциплиной в раздевалке, но вот игровой дисциплины при этом «Баварии» явно не хватало. Что, впрочем, тоже неудивительно – Ковача для «Мюнхена» засветил «Айнтрахт», который агрессивно играл вторым номером, давил прессингом и газовал на контратаках. В «Баварии» Нико столкнулся с гораздо более вариативным и сильным набором футболистов – ему предстояло научиться смотреть на футбол с менталитетом хищника, а не жертвы. Полностью изменить себя он не смог.

И не стоит придавать значение 7:2 с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов – лихой разлом англичан соседствовал в календаре с душной победой над нищим «Падерборном» (3:2) и домашним поражением от не самого опасного «Хоффенхайма» (1:2). Болельщики «Баварии» в какой-то момент стали напоминать фанатов «Спартака», одержимых увольнением Олега Кононова – только если у москвичей был веский резон гнобить тренера за безвыигрышную серию, то Ковача спасали результаты, индивидуальные перфомансы игроков и суперформа Роберта Левандовского.

Нико оказался в «Баварии» в неудачное время. Но удачное было бы только в одном случае – если бы «Бавария» разогнала весь костяк и собрала новый состав. В этом очевидна вина функционеров: спортивного директора Хасана Салихамиджича и президента Хёнесса. Боссы не настроили команду под нового коуча и слишком поздно зачистили раздевалку от заговоров Франка Рибери, Арьена Роббена и Матса Хуммельса – к моменту их ухода токсины уже проникли в других игроков, повидавших лучшие времена. На страте сезона-2019/20 Мануэль Нойер и Роберт Левандовский критиковали состав и игровые ценности «Баварии», а Томас Мюллер и Джером Боатенг раскачивали лодку со скамейки запасных – авторитет чемпионов мира в глазах футболистов стоял выше, чем репутация балканского выскочки.

Томас Мюллер и Нико КовачGetty Images

«Бавария» единогласно поддержала отставку Ковача, сопротивлялся только лоббист Нико Ули Хёнесс. Но старику в Мюнхене осталось недолго – скоро позицию президента займет Херберт Хайнер из adidas, и слова Ули не будут играть определяющей роли. Хёнесс вообще в последнее время генерирует проблемы из ничего: например, огрызается на сборную Германии и ставит ультиматумы Йоахиму Лёву из-за роли Нойера в бундестим. Импульсивному дедушке пора отдохнуть от управленческих решений, чтобы полностью сосредоточиться на ярких словах для прессы.

Политика новой «Баварии» уже вряд ли будет продиктована принципами региональной идентичности Хёнесса, но и от традиций «Мюнхен» никогда не откажется. Что можно сказать точно – после ухода Ули поддержку боссов потеряет Салихамиджич: спортдиректор перетянул сделку с «Ман Сити» по Лерою Сане, сомнительно усилил команду и подставил Ковача под удар, отказавшись от приобретения интересующих его игроков.

Пока европейские топ-клубы становятся только сильнее, «Бавария» теряет драгоценное время на внутренних противоречиях. Скоро в «Мюнхене» грянет еще одно изменение: Румменигге уступит позицию CEO Оливеру Кану. Карл-Хайнц, в отличие от Ули, сохранил больше ясности в мышлении, поэтому последним делом его спортивной биографии должно стать максимально взвешенное решение. Калле всегда стремился глубже интегрировать «Мюнхен» в европейский суперфутбол – он замахивался на крупнокалиберных тренеров и не жалел денег на сделки по топ-игрокам. Он понимает, кто задает вектор и управляет футболом в Европе и с кем нужно дружить, чтобы бомонд считался с тобой на равных.

Для возвращения в элиту «Баварии» прежде всего нужно сделать репутационное назначение. Эрик тен Хаг из «Аякса» – перспективный вариант с успешным прошлым в баварской молодежке, но все рано не совсем тот, кто нужен. Есть две проблемы: во-первых, его нужно ждать еще полгода, во-вторых, «Бавария» только что обожглась на тренере без опыта в топ-клубах. С этой точки зрения, даже вроде бы списанные Арсен Венгер и Жозе Моуринью выглядят предпочтительнее.

Но лучший свободный вариант на рынке труда сейчас – Массимилиано Аллегри. Макс знает все о гегемонии благодаря Серии А, работал с эгоистами уровня Криштиану Роналду и прекрасно понимает законы плей-офф в Лиге чемпионов. Плюс у «Баварии» будет выгодное отличие от «Ювентуса»: в Мюнхене, наконец, поняли, как важно поддерживать тренера в конфликте с игроками и к чему это может привести. Туринская ситуация «Или я, или Дибала» тут не повторится.

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