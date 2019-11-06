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Черчесов – о том, получал ли он предложение от «Баварии»: «Пока нет»
Ключевое слово – «пока».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему не поступало предложения от «Баварии».
– Вы хорошо говорите по-немецки. Из «Баварии» не звонили?
– Нет, пока нет, – заявил Черчесов в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.
- Ранее «Бавария» уволила главного тренера Нико Ковача.
- Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира и отобралась на Евро-2020.
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