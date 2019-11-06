Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему не поступало предложения от «Баварии».

– Вы хорошо говорите по-немецки. Из «Баварии» не звонили?

– Нет, пока нет, – заявил Черчесов в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.

Ранее «Бавария» уволила главного тренера Нико Ковача.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира и отобралась на Евро-2020.

«Бавария» составила шорт-лист тренеров, которые могут сменить Ковача. В нем 4 фамилии

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