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Черчесов – о том, получал ли он предложение от «Баварии»: «Пока нет»

Черчесов – о том, получал ли он предложение от «Баварии»: «Пока нет»
Eurosport

23 мин. назад

Ключевое слово – «пока».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему не поступало предложения от «Баварии».

– Вы хорошо говорите по-немецки. Из «Баварии» не звонили?

– Нет, пока нет, – заявил Черчесов в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.

  • Ранее «Бавария» уволила главного тренера Нико Ковача.
  • Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира и отобралась на Евро-2020.

«Бавария» составила шорт-лист тренеров, которые могут сменить Ковача. В нем 4 фамилии

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